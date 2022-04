Mooi eerbetoon aan razzia-slachtoffer Jan de Ruiter: "Zeker in déze tijd belangrijk"

Een mooi eerbetoon aan Jan de Ruiter. Hij werd op 16 april 1944 opgepakt bij een razzia in Beverwijk. Drie broers ondergingen hetzelfde lot. Maar er was één groot verschil: zíj keerden terug uit Duitsland. Jan de Ruiter vond de dood in Kamp Zöschen, ruim een half jaar na zijn deportatie. Op de plek waar zijn ouderlijk huis stond, werd een struikelsteen onthuld.

Hoe Jan de Ruiter precies aan zijn eind is gekomen, is niet bekend. Wel doen er verhalen de ronde over een gruwelijke dood van de toen pas 24-jarige Beverwijker. Er werd na 1945 nauwelijks meer gesproken over de oorlogstijd in het tuindersgezin, laat staan over Jans dood. "Van mijn vader heb ik nooit iets gehoord", zegt Dick de Ruiter, zoon van Kees de Ruiter, een broer van Jan. "Er werd bij ons thuis gewoon niet over die tijd gesproken. Zo ging dat. Mijn vader had er geen behoefte aan het op te rakelen."

Bij de razzia van 16 april in Beverwijk en Velsen-Noord werden 486 mannen opgepakt. Zij werden overgebracht naar Kamp Amersfoort. Ook de vader van Mary Duinmeijer van de stichting Herdenking Deportaties werd opgepakt. Ook háár vader heeft zelden iets losgelaten over zijn tijd in Duitsland. "Soms deelde hij een speldenprik uit, maar als we verder wilden praten, klapte hij dicht."