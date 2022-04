De Peiling: de fietshelm moet verplicht worden

In tien jaar tijd is het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond raakte met bijna een derde toegenomen meldt de NOS . Preventie is volgens VeiligheidNL essentieel om het aantal verkeersslachtoffers weer te laten dalen. Het kenniscentrum adviseert kwetsbare verkeersdeelnemers een fietshelm te dragen.

Vorig jaar was bijna de helft van de fietsslachtoffers ouder dan 55 jaar. Maar ook jonge mensen tussen de 12 en 17 jaar liepen de afgelopen jaren ernstige verwondingen op bij fietsongelukken. De meeste ernstige fietsongelukken zijn eenzijdig; er zijn geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken.

E-bike

De elektrische fiets speelt een belangrijke rol bij de toename van het aantal ongelukken. Van de fietsers tussen de 12 en 17 jaar steeg het aantal slachtoffers met ernstig letsel van 4 procent in 2016 naar 22 procent in 2021. Slachtoffers die op een e-bike reden liepen volgens VeiligheidNL meer risico op ernstig letsel dan slachtoffers op een gewone fiets. Van de 45.000 fietsers die vorig jaar op de Eerste Hulp belandden met een schedelbasisfractuur of hersenletsel droeg 97 procent geen helm.

Andere landen

De regels met betrekking tot het dragen van een fietshelm verschillen per land. In Duitsland bijvoorbeeld zie je nooit kinderen fietsen zonder fietshelm. Maar er staat nergens in de wet dat dit verplicht is schrijft Fietsweetjes.nl