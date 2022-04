Blonde Sien (94) van café Rooie Nelis overleden

Blonde Sien, eigenaresse van het legendarische café Rooie Nelis in de Jordaan, is zondag op 94-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt de familie op Facebook. "Er is een Jordanees gestorven, het boek is na 94 jaar gesloten. Met hart en ziel heeft Blonde Sien haar hele leven gegeven aan Café Rooie Nelis", zo staat te lezen in de rouwadvertentie.

Samen met haar man Zwarte Gerrit runde Blonde Sien, van wie alleen intimi wisten dat haar naam eigenlijk Sara Ruwaard-Blommers was, decennialang de roemruchte kroeg aan de Laurierstraat. Het café sloot in 2019 de deuren, vanwege de achteruitlopende gezondheid van beide uitbaters. Zwarte Gerrit overleed niet lang daarna op 90-jarige leeftijd.

Rooie Nelis

Blonde Sien nam het café ooit over van haar moeder Rooie Sien, die de zaak runde met de naamgever van de buurtkroeg: Rooie Nelis. Blonde Sien stond zelf jaren achter de bar en hield daar veel kleurrijke herinneringen aan over. Zo vertelde zij bij het 80-jarig bestaan van de kroeg nog over haar 'vriend' oud-premier Balkenende die daar als student kwam.

Begin augustus 2019 was de laatste keer dat AT5 op bezoek ging bij café Rooie Nelis. Toen haalde zij met Zwarte Gerrit herinneringen op aan Coby, een inmiddels overleden vaste gast die in de jaren '80 gedichten opnam op een onlangs weer ontdekt cassettebandje.

Blonde Sien sleet haar laatste dagen in een verzorgingshuis in Egmond aan Zee, de plaats waar zij ook is overleden. "Na ruim twee en een half jaar liefdevolle en intensieve verzorging nemen wij afscheid van onze moeder, schoonmoeder en oma."