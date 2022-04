Hoofddorpse horecaondernemers beleven 'totale nachtmerrie' na brand aan Kruisweg

De brand die afgelopen week woedde aan de Kruisweg in Hoofddorp heeft niet alleen in een supermarkt, maar ook in enkele aangrenzende zaken voor schade gezorgd. Daaronder is ook restaurant The Market Club van Rob Leemker. "Het is aan de binnenkant van voor tot achter volledig verwoest."

"Toen ik aankwam waren de vlammen net terug het dak in, maar mijn compagnon was tien minuten eerder, die heeft gezien hoe de vlammen uit het dak sloegen. Een totale nachtmerrie."

Al snel nadat de brand was uitgebroken, twitterde de Veiligheidsregio Kennemerland dat het 'heeft gebrand in het achterste deel van een supermarkt'. Supermarkt Biladi is inderdaad zwaar gedupeerd, maar volgens Rob is de brand niet in de supermarkt ontstaan. "Het is waarschijnlijk bij ons begonnen, daar wordt vanmiddag meer over bekend."

De brand aan de Kruisweg is grotendeels geblust en de meeste rook inmiddels weggetrokken. Het heeft gebrand in het achterstedeel van een supermarkt. Vooralsnog is de Kruisweg afgesloten voor verkeer.

Hoe dan ook, de schade is gigantisch. "Alles is kapot", zegt Rob, "het is echt een drama." Zoals alle horecaondernemers was hij druk bezig om de financieel zware coronajaren goed te maken. "Dit is een enorme knauw, dit kun je niet bevatten. We hadden een mooie zaak gemaakt, en nu is het voorbij."

Zo definitief als dat misschien klinkt, is het niet, voegt hij daar snel aan toe. "We gaan alles op alles zetten om een doorstart te maken." Inmiddels is hij met zijn team van zo'n twaalf man sterk druk bezig het restaurant 'te ontmantelen', om het vervolgens weer 'vanaf de grond' op te bouwen.

Inzameling

Om dat te doen, moet er nog wel flink wat geld worden binnengeharkt. "Ik hou er niet van om m'n handje op te houden, maar we zijn onderverzekerd", legt hij uit waarom met een inzamelingsactie tweeënhalve ton bij elkaar probeert te krijgen. Zover is het nog lang niet, maar twee dagen na de lancering staat de teller al op ruim 20.000 euro.