Dames 't Gooi zetten zich in voor Oekraïne met benefietduel tegen ADO Den Haag

De voetbaldames van 't Gooi komen woensdag 13 april weer eens in actie tegen een betaald voetbalorganisatie. Het thuisduel tegen ADO Den Haag staat geheel in het teken om zoveel mogelijk geld op te halen voor Oekraïne.

Het benefietduel op Sportpark Berestein begint morgen om 19.30 uur. De entree bedraagt 2,50 euro. Deze opgehaalde euro's zijn bestemd voor Oekraïne. Daarnaast gaat een deel van de baromzet morgen eveneens naar het goede doel. "Wij rekenen op een grote opkomst", aldus de Hilversumse sportvereniging.

Lokaal fonds

Het totaalbedrag gaat naar een lokaal fonds: Stichting Danya Fund. Dit fonds is opgezet door één van de eerste Oekraïense vluchtelingen, die besloot zich ter plekke in te zetten voor zijn landgenoten die eveneens zijn gevlucht vanwege de oorlog in hun thuisland.

"Deze wedstrijd is gewoon zo ontstaan. Veel bvo's hebben 't Gooi momenteel in de picture. ADO is daar eentje van", meldt clubvoorzitter Jolanda Osendarp. "ADO is heel welwillend en ze hadden ook tijd", voegt ze er nog aan toe.

Interactief

Dit benefietduel komt voort uit de samenwerking die is ontstaan tussen interactief platform Hilversummers.nl, de gemeente Hilversum, leden van de expatcommunity in Hilversum en in dit geval SC 't Gooi.

Dit is één van de eerste sportactiviteiten voor Oekraïne. Morgen wordt er niet alleen geld opgehaald, maar kunnen vluchtelingen van de Heuvellaan, als ze dat willen, bij deze voetbalwedstrijd aanwezig zijn. Met busjes worden zij gehaald en weer teruggebracht.

Tekst gaat hieronder verder