Omwonenden nieuwbouwproject Schipholweg zetten strijd tegen hoogbouw voort

"Dit is gewoon 'klein Rotterdam', hoogbouw op een locatie die zich daar absoluut niet voor leent", aldus Lia Geurts. Ze woont in de Slachthuisbuurt en maakt, samen met andere bewoners, bezwaar tegen de komst van enkele hoge woontorens aan de kop van de Schipholweg. Die zullen omliggende straten, zo concludeert ze, flink in de schaduw gaan zetten. Ze biedt vandaag, namens zo'n 250 omwonenden, een petitie aan aan wethouder Roduner.

Geurts schrok toen ze onlangs de bezonningsstudie van de projectontwikkelaar van het project 'Schipholweg 1' onder ogen kreeg. "We zullen het hele jaar veel last van slagschaduw krijgen. Eén toren wordt 24 verdiepingen hoog, bijna net zo hoog als de toren van de Bavo. En het is niet alleen onze wijk die daar last van gaat krijgen. Ook de bewoners van bijvoorbeeld het Rozenpriëel, aan de overkant van het Spaarne, zullen hiermee te maken gaan krijgen."

Na een rondje flyeren in de omliggende straten rondom het bouwproject kwam Geurts tot maar één conclusie. "Een heleboel mensen weten niet wat er staat te gebeuren. Ze zijn gewoon slecht geïnformeerd door de gemeente. En als we al mochten meepraten, dan ging het bijvoorbeeld alleen nog maar over wat voor winkeltjes er in de plint komen. Is dat participatie?"

Geurts en haar medestanders voelen zich voor een voldongen feit gesteld en willen met de petitie de wethouder overtuigen dat er over een alternatief moet worden nagedacht. "Er is nooit een Plan B geweest."

'Algemeen belang om woningnood op te lossen gaat voor'

Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat er vele mogelijkheden zijn geweest voor de omwonenden om zich uit te spreken over het project. "Dit besluit is niet uit het niets gekomen, daar zijn vele vergaderingen aan vooraf gegaan. Er zijn vele momenten voor interactie geweest, je kunt absoluut niet stellen dat er van participatie geen sprake is geweest."

Hij wijst erop dat het hier om een ontzettend belangrijk woningbouwproject voor de stad gaat en dat de gemeente het algemene belang om de woningnood op te lossen in de stad zwaarder laat wegen dan het belang van de omwonenden, die overlast kunnen ervaren van schaduwvorming. "We hebben er begrip voor, het is voor niemand prettig als je meer schaduw ervaart. Maar we hebben een gigantisch woningtekort en zoveel plekken zijn er niet waar je kunt bouwen. Er zullen juist ontzettend veel Haarlemmers blij zijn dat ze straks een woning hebben", aldus de woordvoerder.

Geurts zet vraagtekens bij dat laatste. Ze vindt dat er maar een zeer beperkt aantal sociale huurwoningen in de torens komen. "De rest is alleen betaalbaar voor rijkere huurders."