Purmerend blijft ‘tegen de regels in’ gedupeerden toeslagenaffaire actief benaderen

Per 1 september 2021 is deze machtiging beëindigd. De Uitvoeringsorganisatie Hersteloperatie Toeslagenaffaire (UHT) vraagt vanuit de Belastingdienst de gedupeerden nu zelf of zij het goed vinden als de gemeente contact met hen opneemt. Na goedkeuring mag de gemeente dit doen, om ondersteuning aan te bieden.

Twijfels over aanpak

De gemeente Purmerend heeft zijn zorgen over deze werkwijze geuit bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ze betwijfelden namelijk of de UHT de gedupeerde inwoners op een voldoende uitnodigende manier de ondersteuning zou aanbieden.

Na 1 september 2021 hebben ongeveer zestig mogelijk gedupeerden zich gemeld bij de Belastingdienst. Hiervan hebben ongeveer veertig mogelijk gedupeerden een openstaande belastingvordering bij de gemeente. Met hen heeft de gemeente contact opgenomen om aan te geven dat de vordering (tijdelijk) ‘on hold’ wordt gezet.

Onwetendheid over hulp

Tijdens dit gesprek is er ook gevraagd of de UHT heeft aangegeven dat de gemeente hulp kan bieden bij het oplossen van problemen op de verschillende leefgebieden. Hierdoor werd duidelijk dat in de meeste gevallen de UHT alleen had aangegeven dat de gemeente hulp kon bieden, maar niet welke hulp geboden kon worden.

Veertig mogelijk gedupeerden hebben in eerste instantie bij de UHT aangegeven geen hulp nodig te hebben van de gemeente. Wel stelden zij het contact met de gemeente zeer op prijs. Daarbij heeft de gemeente Purmerend een aantal ook daadwerkelijk kunnen helpen bij het oplossen van problemen, waarvan zij niet wisten dat de gemeente daarbij kon ondersteunen.