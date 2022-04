College wil drie gebieden in Amsterdam beschermde status geven

Het college in Amstedam gaat een procedure starten om drie gebieden in Amsterdam aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het gaat om een deel van Oud-Zuid, de Admiralenbuurt en Betondorp.

De gebieden worden beschermd omdat ze volgens de gemeente een hoge stedenbouwkundige, architectonische- en cultuurhistorische waarde. De nieuwe status moet voorkomen dat gebouwen in de drie buurten worden gesloopt of onherkenbaar worden aangepast.

Onder het deel van Oud-Zuid wat een beschermde status moet gaan krijgen, vallen onder meer Concertgebouw- en Museumpleinbuurt en De Pijp met de Amsteloevers. Ook de Overtoom- en Vondelbuurt ten noorden van het Vondelpark worden in de plannen meegenomen.

'Het beschermen waard'

“Deze drie gebieden zijn ieder uniek op hun eigen manier, en beslist het beschermen waard", zegt wethouder Touria Meliani. "De sfeer, de architectuur van de panden, het uiterlijk van de straten en hoe ze zijn ingericht, maken een buurt tot een plek waarmee de bewoners zich verbonden voelen en waar ze trots op zijn. Die verbondenheid met de wijk moet je als stad koesteren en beschermen.”

Volgens de gemeente Amsterdam weerspiegelen de drie gebieden de groei van de stad vanaf het eind van de 19e eeuw tot en met het eerste kwart van de vorige eeuw. "Zowel de stedenbouwkundige opzet als de bebouwing en de groenaanleg zijn nog goed herkenbaar en kenmerkend voor deze periode van de stadsgeschiedenis", aldus een woordvoerder.

Inzage

Voordat de gebieden officieel beschermd stadsgebied worden, krijgen alle belanghebbenden — waaronder de bewoners — inzage in de plannen, zo laat de gemeente weten. Hun reactie op de plannen zal verwerkt worden in een voorstel aan de raad, die er uiteindelijk over moet gaan stemmen.