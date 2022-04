Schippers staan al dagen stil in Amsterdam door problemen bij Nieuwemeersluis

De Nieuwemeerssluis op de Schinkel is al dagen gestremd. De problemen werden veroorzaakt door een storing aan de sluis. Die storing is inmiddels opgelost, maar omdat er nu olie in de sluis drijft, ligt het vaarverkeer nog altijd stil.

Veel schippers wachten nu al dagen voordat ze weer verder kunnen varen. “Ik ben hier al sinds zaterdagochtend” vertelt een schipper die met zijn vrachtschip tarwe naar het Friese Drachten moet brengen. Volgens de schipper was zaterdag al bekend dat er olie in de Nieuwe Meer lag. “Nu ligt het in de sluis, en is het paniek in de stad van Amsterdam”, zegt hij met een kwinkslag.

Opruimen

Volgens een medewerker van Waternet is het hoogheemraadschap van Rijnland verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Rijnland laat weten dat er een gespecialiseerd team is ingezet om de olie zo snel mogelijk op te ruimen. Ze verwachten dat het probleem voor morgen is opgelost.