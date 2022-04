Nieuwe start met verblijfspas voor geboren Haarlemmer Amine

Op zijn T-shirt staat 'Fresh Start' als Amine met zijn vader Hans van der Wijden het IND-kantoor in Amsterdam binnenlopen. Het verblijfspasje waar ze meer dan acht jaar voor gestreden hebben, kan eindelijk opgehaald worden. Een strijd die zo oneerlijk voelde, omdat Amine in Haarlem geboren is en zijn vader Hans een Nederlander is.

Een 'fresh start' voor Amine met zijn verblijfspas - NH Nieuws / Geja Sikma

Hij had het shirt aangedaan zonder er bij stil te staan hoe passend het was voor de dag dat hij zijn verblijfspas ging ophalen. Maar zijn vader Hans had het direct in de gaten. Beide staan nog onder spanning als het kantoor van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.) binnen lopen. Amine komt amper uit zijn woorden en vader Hans gelooft het niet eerder dan wanneer het pasje onder het loketraam wordt doorgeschoven. Teskst gaat door na video

Verblijfspasje voor geboren Haarlemmer - NH Nieuws / Geja Sikma

De slepende vreemdelingenzaak veroorzaakte veel beroering in Schalkwijk waar Hans van der Wijden (75) woont en vanuit huis een administratiekantoor runt. Hij moet nog steeds werken om de procedurekosten te kunnen betalen. De buren zijn met hem begaan en proberen te helpen waar kan. Na de tegenwerking van zijn moeder om Amine überhaupt zijn vader te laten ontmoeten of een vaderschapserkenning te kunnen regelen, werd door een fout advies net te laat een dna-bewijs geleverd. Toen de IND de zaak alsmaar uitstelde trok advocaat Elles Besselen aan de bel met een wanhoopskreet. Ze vindt het stuitend en onmenselijk dat Amine en Hans zo lang in onzekerheid moesten blijven. "Als deze zaak niet schrijnend is, dan weet ik het ook niet meer!" Terwijl Hans niets liever wil dan verantwoordelijkheid dragen voor de zoon die door hem op de wereld is gekomen. "Waar ligt nu de moeilijkheid dat ik hem een toekomst wil geven", riep hij november vorig jaar nog vertwijfeld af in een reportage van NH Nieuws/Haarlem105.

Vader Hans is na het ophalen van het verblijfspasje voor Amine wel blij en opgelucht, maar ook bezorgd. Zijn vertrouwen in de overheid is weg, vertelt hij. En dat terwijl hij nu weer van de overheid afhankelijk is voor het vervolg. "Ik moet vertrouwen krijgen in de gemeente Haarlem dat ze hem gaan helpen met wat hij nu moet gaan doen." Voor Amine is het pasje een symbool dat hij nu voor vol wordt aangezien. "Belangrijk is dat ik ga werken, ga lezen en schrijven en naar school ga. Mijn rijbewijs halen", somt hij om. "Dat ik ga leven zoals mensen." Want dat was lastig zonder een verblijfsvergunning.