Ontslagen Arthur Langedijk bracht handbalsters SEW van flop naar de top

De handbalsters van SEW kenden een zware week. Arthur Langdijk werd ontslagen en dit weekend werd er met 30-29 verloren van Volendam. "Dat ontslag zal ongetwijfeld invloed hebben gehad op de wedstrijdred, want die meiden hebb en tweeënhalf ja ar met Arthur getraind. Dat is ineens anders", aldus interim-trainer Rik Boonkamp.

Harde woorden

Het bestuur gaf als oorzaak van het ontslag aan dat er geen chemie meer was tussen de trainer en speelsters. Langedijk kon zich daar totaal niet in vinden. "Het is bullshit dat de chemie is uitgewerkt", was de trainer duidelijk.