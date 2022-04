NL V Het nieuwe bouwen begint op de camping

Een huis dat met je meegroeit, dat is het idee van ontwerper Gidus Hopmans. Zijn camping in de Wieringermeer is voor hem de ideale plek om zijn ideeën en dromen in de praktijk te brengen. Daar bouwt hij een energiearm vakantiehuis dat eindeloos uit te breiden is.

Het proefhuis doet nu dienst as vakantiewoning. - nh/marcruyg

"We pachten deze plek van Staasbosbeheer en we realiseren ons dat dat niet voor de eeuwigheid is, daarom wilden we een huisje zonder fundering, dat makkelijk te verplaatsen is". Gidus verteld enthousiast over zijn droomhuis, dat voor een revolutie in de bouw moet zorgen. Starters op woningmarkt Het huis bestaat uit kleine units die naar believen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. "Als starter heb je genoeg aan een keuken/woonkamer met badkamer en slaapkamer", aldus de bevlogen ondernemer. Voor wie aan het begin van zijn wooncarrière staat is dat nog te betalen. Het huisje kan niet alleen makkelijk uitgebreid worden, het is ook uitermate duurzaam. Gidus werkt nu hard om het energiearm te maken. Tekst loopt door onder de foto

Het huis heeft geen vaste fundering - nh/marcruyg

De verschillende units worden met kleine gangetjes aan elkaar gelkoppeld. Dat merk je als je binnen van de ene ruimte naar de andere loopt. De afzonderlijke eenheden worden in de timmerwerkplaats gemaakt en het is de bedoeling dat lokale bedrijven de huisjes gaan bouwen.

Quote Dat we na een paar jaar terugkomen om er een kinderkamer op te zetten, dat is mijn droom Gidus hopmans

De camping is op deze manier een soort proeftuin voor de idealen van de ontwerper. De huisjes op de camping heeft Gidus allemaal zelf ontworpen en gebouwd. Het meegroeihuis wil hij op grotere schaal in dorpen gaan bouwen. Wanneer het nodig is kan het huis uitgebreid worden. "Dat we na een paar jaar terugkomen om er een kinderkamer op te zetten, dat is mijn droom". Tekst loopt door onder de foto

De centrale gang - nh/marcruyg

Nu staan de units allemaal op de grond en nemen dus flink wat ruimte in, maar als er meerdere huisjes bij elkaar gebouywd worden kan dat veel efficienter. Bovendien denkt Gidus hard na hoe hij het systeem ook kan stapelen zodat er verdiepingen gebouwd kunnen worden.