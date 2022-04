Da's pech, coke weg: postbedrijf onderschept tientallen pakketjes poeders en pillen

Een postbedrijf heeft onlangs in Haarlemmermeer tientallen pakketjes harddrugs onderschept. De politie laat weten dat het om pillen, coke en andere poeders gaat. De woordvoerder laat weten het niet de eerste keer is dat het bedrijf drugs aantreft tussen de post.

Op een foto is een grote kartonnen doos met daarin tientallen envelopjes te zien. Het is niet duidelijk om hoeveel pakketjes het precies gaat, wel is bekend dat ze op weg waren naar mensen die een bestelling hadden geplaatst.

Nabezorging

Volgens de politie was deel van de enveloppen voor adressen in het buitenland bedoeld: "Het kan zijn dat uw bestelling harddrugs nabezorgd wordt door één van de collega's. We nemen dan direct even een getuigenverklaring van u op. Voor de meeste bezorgingen moeten we overigens wel de grens over."