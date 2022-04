Jan den Dunnen ook door als formateur in Laren

Deze week gaat de kersverse formateur en wethouder van Laren aan de slag om een 'programma op hoofdlijnen voor de komende vier jaar' op te stellen.

Hierna zullen de drie partijen tijdens een informatieronde ondernemers, organisaties en belangengroepen uitnodigen om meer informatie over belangrijke Laarder thema's te verzamelen. De drie partijen zeggen namelijk graag een breedgedragen coalitieprogramma te willen. Daarom laten ze naast de gemeenteraad ook de inwoners van het dorp meepraten.

Eemnes

De van oorsprong Eemnesser Jan den Dunnen werd eind 2020 gevraagd wethouder in Laren te worden. Dit om de opgestapte Karin van Hunnik op te volgen. Sinds dat moment heeft hij de leiding over dossiers als Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en Sociaal Domein. Hiervoor was hij al wethouder in Eemnes met dezelfde dossiers.