Alaaddin moskee eindelijk weer vol tijdens ramadan: "Niet met woorden uit te drukken"

Twee jaar lang moest de moslimgemeenschap erop wachten, maar eindelijk is het weer mogelijk om 'schouder aan schouder' het vrijdaggebed te volgen tijdens de ramadan in de Alaaddin moskee in Enkhuizen. Als kers op de taart is ook de laatste hand gelegd aan het nieuwe pand en kijk je je ogen uit naar de verbluffende en authentieke details.

De trots straalt van het gezicht van secretaris Mümtaz Jilmaz. De Enkhuizenaar zit samen met zijn vader (Sukru Jilmaz) in het bestuur. Om de mensen weer langzaam binnen te zien druppelen in de moskee, doet hem meer dan goed. "Het is niet met woorden uit te drukken. We konden in coronatijd natuurlijk wel bidden, maar dan had je wel altijd anderhalve meter afstand van elkaar. Nu staan we weer schouder aan schouder en dat geeft toch een ander gevoel, zeker in deze tijd." Tekst gaat door onder foto.

Vader Sukru Jilmaz (rechts) en zoon Mümtaz Jilmaz (links) zijn trots dat de moskee af is en eindelijk gebruikt kan worden door de gemeenschap - Tom de Vos

Dertig jaar Het bestuur had al meer dan dertig jaar het verlangen om een eigen pand te plaatsen en in november 2020 begon een aannemer, na jarenlang sparen, eindelijk met de bouw van de moskee. Eén jaar later was het project gerealiseerd, maar moesten er wel nog het een en ander gebeuren om de deuren met trots te openen voor de gemeenschap.

Quote "Er zijn mensen hier gekomen die het gebouw zijn komen opmeten. Dit tapijt ligt niet zomaar even op rol bij de fabriek" Mümtaz Jilmaz, secretaris alaaddin moskee

"Het tapijt komt speciaal uit Turkije", vertelt de secretaris in de gebedszaal van de moskee. "Er zijn mensen hier gekomen die het gebouw zijn komen opmeten. Dit tapijt ligt niet zomaar even op rol bij de fabriek." Ook de preekstoel van de imam is origineel en komt uit Turkije. Verbinding Het primaire doel van de moskee is het geloof, maar de secretaris laat weten dat er ook een ander doel hoog in het vaandel staat. "Het andere is het sociaal maatschappelijke. Tijdens de ramadan is het ook heel erg belangrijk om de verbinding met elkaar te zoeken. Dat geldt niet alleen voor de moslim-gemeenschap, maar ook voor de Nederlanders." Tijdens de iftar (de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang), valt op dat er ook jongens van Nederlandse komaf zijn aangeschoven aan de lange eettafels. "Uit medeleven vast ik samen met mijn vrienden die moslim zijn", verklaart Pim (16). De Enkhuizer vast één dagje mee uit solidariteit en heeft veel respect voor zijn vrienden. "Ik vind het erg knap dat zij dit één maand volhouden", vervolgt Pim. "Wat ik vooral lastig vind, is dat ik geen water mag drinken. Je krijgt namelijk echt een droge mond." Verbouwing Een paar maanden geleden nam NH Nieuws al een kijkje in de moskee. Toen moest er nog flink wat gebeuren en kregen we een rondleiding van penningmeester Sukru Jilmaz. De reportage ervan, kijk je hieronder terug:

Tientallen jaren zat de moskee gevestigd in de voormalige peuterspeelzaal, maar in 2020 ging het aftandse gebouw naar de vlakte. - NH Nieuws