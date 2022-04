Man laat meerdere kinderen in Amstelveense wijk zijn piemel zien

Meerdere kinderen zijn de afgelopen drie maanden in de omgeving van de wijk Groenelaan in Amstelveen een potloodventer tegen het lijf gelopen. De politie vermoedt dat het telkens om dezelfde man gaat.

De man heeft de kinderen zijn piemel laten zien, laat de politie weten in een video. De laatste keer was op woensdag 30 maart bij het tunneltje dat onder de Beneluxbaan doorloopt, naast de atletiekbaan. Het meisje dat met het geslachtsdeel werd geconfronteerd, kreeg toen gelukkig hulp van een voorbijganger.

Aan het begin van de avond, kort nadat het incident had plaatsgevonden, sprak de vrouw het kind aan. De recherche heeft nog geen contact met deze vrouw en roept haar op om zich in verband met het onderzoek te melden.

Alert zijn

Een woordvoerder van de politie zegt dat ouders zelf de afweging moeten maken of zij hun kinderen vertellen over de gebeurtenissen. Ze wil de buurt meegeven om alert te zijn en direct 112 te bellen bij verdachte situaties. "Een heterdaadsituatie is in dit soort zaken heel belangrijk", zegt de woordvoerder. "Komt je kind thuis met zo'n verhaal of denk je: 'Gaat daar iets niet goed?' Maakt iemand zijn broek los of juist weer vast? Bel meteen 112."