Schaapskooi deze zomer pas hersteld: schapen nu ook al 'op het droge'

Oplettende bestuurders op de Hilversumseweg is het vast opgevallen: de schaapskooi van het Goois Natuurreservaat (GRN) staat er nog altijd verwaaid bij. Storm Eunice blies eind februari de stal aan gort en aan die situatie lijkt nu nog weinig veranderd. Het GNR heeft besloten van de zomer pas de stal te herstellen. "Dan zijn de schapen er helemaal uit."

De offerte voor het herstel is inmiddels al wel rond. Het is dan ook puur een kwestie van de juiste timing. "Van de zomer staan de schapen er niet. Nu lukt het om de schapen aan de overdekte kant van de stal te houden", vertelt een woordvoerder van het GNR.

Een eventuele verbouwing zou nu juist alleen maar voor onrust bij de schapen kunnen zorgen. "Wachten is voor de schapen veel fijner."

Crowdfunding

Het GNR benadrukt dat ze ontzettend blij zijn met de gulle donateurs die na de storm hebben bijgedragen. Met een crowdfunding werd in totaal bijna acht duizend euro opgehaald. "We ontvingen ook nog 25 duizend euro aan grote giften", aldus de woordvoerder. In combinatie met geld van de verzekering kan het GNR daarmee de stal herstellen en ook nog eens verduurzamen. "Echt ontzettend bijzonder hoe mensen ons hebben geholpen."