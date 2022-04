Auto's beschadigd en fiets in brand: kermisgangers De Goorn laten sporen na

Het kermisweekend in De Goorn heeft op meerdere plekken zijn sporen nagelaten. Een beschonken bestuurder ramde drie geparkeerde autos, bomen zijn aangekleed met wc-papier en een fiets werd in brand gestoken. "Een van het groepje jongens dat er bij stond, gooide de brandende fiets in onze heg", zegt een buurtbewoonster.

"Er stonden twee fietsen van ons in de tuin, dus dan ga je toch kijken", zegt Leonie. Toen Leonie het raam opendeed, zag zij een groepje jongeren met een onbekende herenfiets op straat staan. De fiets stond in brand. "Ik belde de politie. Maar met m'n telefoon nog in m'n hand zag ik dat iemand uit de groep de fiets oppakte en een slinger gaf. De fiets kwam brandend in onze heg terecht."

Afgelopen nacht zorgde een groepje jongens voor opschudding op de kruising tussen De Goorn en Dwingel. Buurtbewoonster Leonie werd rond 01.00 uur 's nachts wakker van het gepraat. Met haar slaapkamerraam aangrenzend aan de weg, sloeg ze aan op het gesprek waarin gesproken werd over 'wie de eigenaar van de fiets was'.

Een andere jongen uit de groep haalde het rijwiel echter direct weer uit de heg vandaan, waardoor er geen schade aan de beplanting is ontstaan. Daarna zijn de jongeren weggevlucht. De politie was snel aanwezig en kon het vuur met een brandblusser doven. "En zelf was ik ondertussen ook bezig om een emmer vol te laten lopen met water, maar die bleek niet meer nodig", zegt de buurtbewoonster.

De gemeente Koggenland heeft de verbrande fiets vanmorgen opgehaald. De eigenaar van de fiets is ingelicht. Politiewoordvoerder José van Dijk laat weten dat zij de brand onderzoeken.

WC-papier 'traditie'

Ook in de rest van de straat, was het duidelijk dat het dit weekend kermis was. In De Goorn is het een jaarlijkse traditie geworden om tijdens de zondag van de kermis het dorp rond te gaan en overal rollen wc-papier tegenaan te gooien. Zo worden tuinen, bomen en huizen voorzien van een flink aantal slierten toiletpapier.

"Hoe die traditie ooit ontstaan is, weet ik niet", zegt Leonie. "Maar daar wordt eigenlijk nooit wat bij gesloopt. Om het wc-papier, kan ik wel lachen. Het geeft ook wat leuks aan het dorp. En het is ook makkelijk opruimen, want je haalt het uit de tuin of een boom en gooit het zo weg."

Vorig jaar greep de politie in, toen honderden mensen in De Goorn samenkwamen om toch om straat kermis te vieren. Dat was toen door de coronmaatregelen niet toegestaan. Het kermisseizoen ging vorig jaar dan ook teleurstellend van start.