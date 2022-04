Heeft een zelfvoorzienend tiny house de toekomst? "Gasprijzen zeggen me niks"

Warja Nijdam woont met vrouw, kind en hond in een tiny house van 25 vierkante meter. Ze hebben totaal geen last van de stijgende gasprijzen of van de dreigende capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk . Hun tiny house is namelijk volledig zelfvoorzienend en op geen enkel netwerk aangesloten.

Ze wonen nu een jaar in hun tiny house op de tijdelijke locatie in het groen bij Schoorl, een idyllische plek tussen de schapen. Trots laat Warja de stroomkast aan de achterkant van zijn tiny house zien. Het zonnetje schijnt dus de zonnepanelen op het dak wekken meer stroom op dan ze verbruiken.

De accu's zijn vol dus er kan ook vanavond gewoon gekookt worden in huize Nijdam. "De berichten over stijgende gasprijzen en capaciteitsproblemen van het stroomnetwerk zeggen mij niet zo veel", zegt Warja. Zijn tiny house is 'off grid' wat zo veel betekent dat ze niet zijn aangesloten op nutsvoorzieningen.

Huwelijksreis

Tijdens hun huwelijksreis wenden ze aan het leven in een klein busje met weinig spullen. Warja en zijn vrouw Sybrich voelden zich zo goed bij die manier van leven dat ze besloten dat voort te zetten.

Ze bouwden een zelfvoorzienend tiny house waarin ook ruimte bleek voor gezinsuitbreiding, want ook zoon Idar lijkt zich prima op zijn gemak te voelen in de kleine, maar superslim ingerichte ruimte. "Voor ons was het verkassen naar het tiny huis als het verhuizen naar een grotere woning", vertelt Warja.

Voorbeeldhuis

Ze hopen dat hun manier van leven anderen inspireert tot een leven waarin bewuster en zuiniger wordt omgesprongen met energie, water en spullen. "We hopen dat we een inspiratie kunnen zijn voor de traditionele woningbouw, als je bijvoorbeeld je regenwater opvangt en dat door het toilet spoelt, kun je al op een heel eenvoudige manier vele liters drinkwater besparen."