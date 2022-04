Vrouwen in Verzet: Truus ontsnapte meerdere malen ternauwernood aan de dood

Meer dan 1300 namen. Allemaal van Noord-Hollandse vrouwen die in de oorlogsjaren in verzet zijn gekomen. Sommigen van hen brachten illegale kranten rond, anderen vervalsten persoonsbewijzen, hielpen onderduikers of waagden hun leven in het gewapend verzet. Allemaal waren ze dapper genoeg om op te staan tegen de Duitse bezetter. Een van hen is de Amsterdamse Trijntje van Keulen. Zij was pas 16 toen de oorlog begon.

De gewoonste zaak van de wereld

Trijntje van Keulen, ook wel Truus genoemd, groeit op in een arbeidersgezin in de Jordaan. Haar ouders zijn communisten en sterk anti-fascistisch. Voor Trijntje is het de gewoonste zaak van de wereld dat zij al jong in verzet komt tegen de nazi's. Ze begint met het verspreiden van illegale krantjes en het plakken van pamfletten maar al snel wordt haar aandeel in het verzet groter.

Ze leert haar latere man Johan Bosman kennen in de ijssalon waar ze werkt en bij toeval komen ze erachter dat ze allebei in de illegaliteit zitten. Johan vraagt Trijntje of ze hem wil helpen met het onderbrengen van onderduikers. Voor zijn verzetsgroep doet ze gevaarlijk koerierswerk en vervoert illegale papieren, bonnen en geld voor onderduikers. Ook helpt ze bij liquidaties en overvallen.

Op het nippertje aan de dood ontkomen

Als vrouw wordt Trijntje minder snel verdacht van illegale activiteiten. Ze wordt steeds roekelozer. In een cafe op de Nieuwendijk treft Trijntje een dronken officier van de Kriegsmarine. Ze ziet dat zijn pistool open en bloot in zijn jasje hangt en ze besluit het te stelen. Ze heeft het wapen al in haar vingers als de officier haar door krijgt. Hij slaat haar hard in haar gezicht. Omdat het cafe ook een schuilplaats is voor verzetsmensen, krijgt ze hulp. Er ontstaat een vechtpartij waarbij de officier wordt doodgeschoten. Trijntje weet op het nippertje te ontkomen.

Hoewel haar verzetsactiviteiten zeer gevaarlijk waren en zij meerdere malen ternauwernood aan de dood ontsnapt, is zij nooit bang, vertelt haar zoon Johan Bosman: "Mijn vader, die ook in het verzet zat, was veel angstiger, hij maakte zich zorgen als mijn moeder iets gevaarlijks deed. Maar zij was nooit bang. Zij vond gewoon dat zij deed wat gedaan moest worden."

Een held

Johan Bosman is een puber als hij voor het eerst van het verzetsverleden van zijn moeder hoort. Voor die tijd is de oorlog geen gespreksonderwerp bij hem thuis. "Het enige wat wij al heel jong meekregen is dat je nooit je vriendje mocht verraden. Je was altijd solidair met elkaar." Pas als hij een jaar of 16 is, wordt hem duidelijk wat zijn moeder allemaal gedaan heeft in het verzet. Johan: "Toen dacht ik er niet zo over na, maar nu realiseer ik me: mijn moeder was een held."

Trijntje van Keulen is een van de vele vergeten vrouwen in het verzet. Na de oorlog en het herstellingskamp gaat het leven gewoon verder. Trijntje, die nu Truus genoemd wordt, trouwt en krijgt kinderen en bouwt een normaal bestaan op. Toch blijft de oorlog altijd aanwezig.

In 1981 krijgt zij het verzetsherdenkingskruis, als een van de weinige vrouwen krijgt zij deze onderscheiding. na zoveel jaren is er eindelijk erkenning voor wat zij gedaan heeft.

Het Noord Hollands Archief heeft 135 foto's van verzetvrouwen laten inkleuren. Ze hangen nu in een permanente tentoonstelling in de Janskerk in Haarlem. Ook de foto van Trijntje hangt er tussen.