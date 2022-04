Mourad wast overleden moslims: "Denk goed na wat je in het leven wilt"

Mourad Baddaou uit Slotervaart is ritueel wasser. Hij wast volgens de voorschriften van de islam overleden moslims voordat zij hun graf in gaan. Mourad heeft al veel doden voorbij zien komen en daar horen ook jongens en mannen bij die zijn geliquideerd. Op YouTube publiceert hij filmpjes om jongeren te behoeden voor de criminaliteit.

Moslims geloven dat hun lichaam te leen is en behoort tot Allah en dat het daarom belangrijk is om schoon terug te keren naar hun schepper. Na de wassing is het volgens Mourad ook de bedoeling dat de overledenen zo snel mogelijk naar de moskee worden gebracht zodat er voor deze persoon gebeden wordt. Daarna wordt de overledene naar de begraafplaats gebracht. "Voor sommige moslims is dat een islamitische begraafplaats in Nederland, voor anderen juist in het land van herkomst", zegt Mourad.