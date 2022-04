De Peiling: de dienstplicht moet weer worden ingevoerd

Bij defensie staan 9000 vacatures open, dat betekent dat een kwart van het totaal aantal functies niet is ingevuld. In de zoektocht naar een oplossing is een Kamermeerderheid voor de invoering van een dienstplicht naar Zweeds model.

CDA-Kamerlid Boswijk pleit voor de invoering van het Zweedse model meldt EenVandaag: "In Zweden bestaat een soort lichtere variant van de dienstplicht. Iedereen wordt opgeroepen, maar daarna volgt een selectie: alleen de echt gemotiveerde mannen en vrouwen stromen binnen. Zij krijgen een militaire basisopleiding voor ongeveer een jaar. Ik wil geen herinvoering van de dienstplicht zoals we die vroeger hadden. Maar ik wil het wel laagdrempeliger maken voor jongeren om voor een korte periode in de krijgsmacht mee te lopen."

Opkomstplicht uitgesteld

Sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht uitgesteld, defensie roept daarom geen nieuwe dienstplichtigen meer op. Wie 17 jaar wordt, krijgt een brief van de overheid over de inschrijving voor de dienstplicht. De dienstplicht geldt sinds 1 januari 2020 ook voor vrouwen. Meisjes die 17 jaar worden, ontvangen daarom ook een brief van de overheid over de dienstplicht.