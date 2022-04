Schaapskudde terug in Hoorn om bermen te begrazen: "Steeds meer bloei"

Voor het vierde jaar op op rij keert de schaapskudde van Marijke Dirkshorn terug naar Hoorn om de bermen te begrazen. De kudde begon deze ochtend op de De Strip in Zwaag waar zo'n 250 schapen gaan zorgen voor meer biodiversiteit in de bermen.

Al rennend en springend komt de kudde vanmorgen de vrachtwagen uit. De circa 250 schapen zullen de komende vijf weken in de Hoornse bermen grazen. Onder meer van De Strip, IJsselweg, Oostergouw, Berkmergouw naar de Nachtwachter en de Scheldeweg. Maar ook in Risdam en Kersenboogerd.

"Het effect is dat je de bermen steeds meer in bloei hebt staan", zegt Dirkshorn. Door de bermen in fases te laten begrazen, ontstaat er meer variatie in planten- en insectensoorten. Om die reden kiest gemeente Hoorn om schapen-begrazing in te zetten.

Bewustzijn omgeving

Het valt Marijke op dat mensen steeds meer bewust met hun nabije leefomgeving bezig zijn. Mede gevoed door corona de afgelopen jaren. "Burgers hebben er meer begrip en aandacht voor, voor kleine fauna en een gezonde leefomgeving", aldus Dirkshorn.

"Waar we eerst nog veel moesten uitleggen waarom we er waren en het doel vertellen, zijn mensen het steeds meer gewend." En dat niet alleen. "Het is natuurlijk in aanloop naar Pasen, ook een heel gezellig gezicht een kudde in de woonwijk op een van oudsher agrarische gemeente als Hoorn."

Oversteken

De Kempische heideschapen zijn gewend om langs de weg te grazen. Dagelijks of zelfs meerdere keren per dag verplaatst de herder de kudde met hulp van de honden. In de weekenden blijven de schapen op grote velden in de wijk en moeten ze soms de weg oversteken.

Na de eerste graasronde, komt de kudde nog twee keer terug dit jaar. In juli en oktober zal er opnieuw worden begraasd.