Luxe autoverkoper beleeft goude tijden "Hoe gekker hoe beter"

De lente begint weer en dat betekent voor veel eigenaren van dure auto's dat het dak weer open kan. Ook voor de verkoper van dit soort bolides schijnt de zon. De rijken kopen namelijk meer én duurdere auto's: "Ja de verkopen zijn goed. Het zijn vooral de duurdere auto's die het goed doen. Hoe gekker, hoe beter", vertelt verkoper Douwe Leitner aan NH Nieuws.

Douwe is eigenaar van Alkmaarse Auto Leitner en specialiseert zich in de unieke gelimiteerde tweedehandsauto's. "De koper zal er niet veel in rijden, het is vooral om te investeren en te koesteren", aldus Douwe. Auto's die in zijn overvolle showroom staan, kosten al snel enkele tonnen. Tekst gaat verder onder de video:

Luxe autoverkoop - NH Nieuws

Verkoopcijfers van het afgelopen jaar laten zien dat merken uit het duurdere segment een flinke boost hadden. Terwijl juist de verkopen van de normale auto’s daalde. Het Britse merk Bentley stijgt het meest en verkoop de eerste drie maanden van 2022 45 procent meer auto's. Deze extra vraag naar duurdere wagens zorgt ook voor meer omzet bij het Auto Leitner. Investering De reden voor de stijging ligt volgens Douwe aan de marktomstandigheden: "Mensen willen investeren en in vastgoed is dat nu lastig. Daarom kiezen ze voor waardevaste spullen zoals dure horloges en dus auto’s." Als voorbeeld wijst hij in zijn overvolle showroom een Mercedes SLS Blackserie aan: "Die kostte vorig jaar ongeveer vier ton, nu betalen mensen er bijna een miljoen voor. Echt bizar."

Quote "Als ik niet zou werken, zou ik veel meer verdienen" Douwe Leitner

"Wanneer ik het afgelopen jaar niet gewerkt had en dus niks zou hebben verkocht, zou ik meer hebben verdiend dan ik nu heb gedaan", lacht Douwe. Hij vertelt er wel bij dat het verkopen nodig is voor het onderhouden van goede contacten in de kleine wereld van unieke dure auto’s.

Ook op de tweedehandsmarkt gebeuren er vreemde dingen; door een tekort aan occasions stijgen de prijzen. "Dit merk ik ook. Waar vroeger op online marktplaatsen enkele pagina's met advertenties van een bepaald model waren, zijn het nu nog maar een paar advertenties in totaal", zegt Douwe. Weer een ander fenomeen is dat sommige populaire nieuwe automodellen tweedehands duurder zijn dan een nieuwe variant. Douwe: "Wanneer mensen een nieuwe auto bestellen moeten ze lang wachten, en daar hebben ze geen zin in, dus kopen ze een jonge tweedehands versie."

