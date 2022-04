Demonstratie op de Dam voor vrede in Oekraïne: "Ze vermoorden onze mensen"

"Zij kunnen niet stil zijn. Hun ziel doet veel pijn en wat artiesten doen als hun ziel pijn doet, is zingen en optreden", vertelt Oleksandr Tomashchuk van stichting Oekraïners in Nederland. "Daarom geven we ze ruimte om op te treden en ook om onze mensen op te vrolijken."

Onder hen ook een Ethopisch-Oekraïense band. "Wij zijn echte slachtoffers", vertelt een van de bandleden. "We hebben het met onze eigen ogen gezien. We moesten ontsnappen. We kunnen niet stil blijven als je ziet wat er gebeurt. We dachten dat we zouden opknappen nu we veilig zijn, maar dat lukt niet." Ze vervolgt: "Ze vermoorden onze mensen. Onschuldige burgers."

"Ons vredige leven is in één dag vernietigd", vertelt een vrouw uit Kiev. "In eenzelfde soort stad als dit, een hoofdstad in Europa. We willen dat de wereld ons steunt en helpt, want er zijn miljoenen mensen daar."