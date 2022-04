Haarlemse sterrenchef biedt Oekraïense koks baan en onderdak aan

Meesterkok Menno Post van restaurant Olivijn is hard op zoek naar woonruimte voor twee nieuwe collega's. Het zijn twee Oekraïense koks, die gevlucht zijn uit Kiev en momenteel in Duitsland verblijven. De Haarlemmer wil zijn Oekraïense collega's graag helpen en daarom biedt hij ze de komende tijd graag een fijn onderkomen én een baan aan.

Post is in het verleden meerdere keren in Kiev geweest. De eerste keer gaf hij daar onderwijs aan koks van een aantal luxe sterrenhotels. "Een tuinder uit het Westland, die fruit exporteerde naar Oekraïne, had even buiten Kiev een kas laten bouwen waardoor hij niet meer heen en weer hoefde te rijden", vertelt hij. De Haarlemse meesterkok liet zijn Oekraïense collega's vervolgens zien wat zij allemaal met die producten konden doen in de keuken. Daarna reisde hij nog aan paar die keer die kant op om demonstraties te geven en bouwde hij er een netwerk op.

Dat netwerk komt nu goed van pas. Onlangs deelde hij een Facebook-bericht, waarin hij werk aanbood aan Oekraïense collega's die het land waren ontvlucht. En zo kwam hij in contact met de twee uit Kiev gevluchte koks, die graag in restaurant Olivijn willen komen werken. "Ik wil ze graag een plek bieden, waar ze zich thuis kunnen voelen en rust kunnen vinden. Het zal misschien een hoop tijd en energie kosten om ze wegwijs te maken, maar dat doe ik graag."

'Half jaar onder mijn hoede'

De Oekraïners kunnen ondersteuning bieden in de keuken, maar hoe zij hun uren precies gaan invullen in het sterrenrestaurant aan de Kleine Houtstraat, dat ziet Post nog wel. "Ik wil ze in ieder geval een half jaar onder mijn hoede houden, zodat ze niet in de problemen hoeven te komen. We zien het verder wel, ik ga er open in. Voor hetzelfde geld hebben ze misschien een trauma opgelopen en zijn ze daardoor wel minder inzetbaar, je weet het niet."

Vanwege corona hebben veel restaurants en café's met personeelstekorten te maken, maar Post wil benadrukken dat het absoluut niet zijn intentie is om dat probleem op deze manier op te lossen. Hij wil gewoon graag helpen, zodat de Oekraïners met hun passie door kunnen blijven gaan en een vrij leven kunnen leiden. "Het is mooi dat de toren van de Bavo nog steeds blauw-geel verlicht is, maar daar redden we het niet mee. Je kunt geld doneren, maar dan weet je ook niet goed waar het allemaal terecht komt. Dan doe ik het liever op deze manier."

Woning gezocht

Inmiddels heeft de Haarlemse chefkok via één van zijn vaste gasten een woning aangeboden gekregen om de Oekraïners in onder te brengen. Hij is nog op zoek naar een tweede appartement of woning, het liefste in Haarlem. De huur neemt hij voor zijn rekening, misschien dat hij dat op een of andere manier met hun salarissen kan verrekenen, dat gaat hij allemaal nog wel uitzoeken. Hij verwacht dat de twee Oekraïners binnen twee weken in Haarlem zullen aankomen.