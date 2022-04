Kermis De Goorn na twee jaar terug van weggeweest: 'oude vertrouwde plek'

Na twee jaar afwezigheid komt de kermis weer langs in De Goorn, het hoogtepunt voor veel Goornaren. Dit is niet zomaar een kermis, maar ook nog eens de eerste in West-Friesland na twee jaar. Goed nieuws voor bezoekers en de exploitanten zelf.

Na twee jaar slechte seizoenen draaien, mag de zweefmolen eindelijk weer. Rick Braak, van exploitantenfamilie Braak, staat na twee jaar gelukkig weer op de eerste kermis van West-Friesland. De voorjaarskermis konden de laatste twee jaar door corona niet doorgaan.

"De jaren heb ik opgevuld als zzp'er in de bouw." Rick is blij dat hij weer door Noord-Holland kan touren met zijn oliebollenkraam en zweefmolen. "Ik krijg het weer druk!"

Hoogtepunt

"Mensen hebben het gemist en vinden het leuk dat we er weer zijn", zegt Rick terwijl de vrolijke kinderen een plaats nemen in zijn 'zweef'. In De Goorn is de kermis een van de hoogtepunten van het jaar.

"Het is zo fijn weer op de oude vertrouwde plek te zijn", zegt de exploitant van de snoepwinkel. "De Goorn is voor mij altijd de eerste kermis van het seizoen. En ik blijf erbij; De Goorn is wel mijn favoriet."