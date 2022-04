Shock-effect bij SEW blijft uit: handbalsters onderuit bij Volendam

Vorige week nam SEW na drie jaar plotseling afscheid van coach Langedijk. Het contract van de oefenmeester liep na het seizoen al af, maar vanwege een gebrek aan 'chemie' moest de 55-jarige coach zijn biezen pakken.

De club hoopte met het ontslag een shock-effect te creeeren binnen de spelersgroep om nog een gooi te doen naar plaats vier, die recht geeft op een Europees ticket. De wedstrijd bij Volendam leek de uitlezen wedstrijd om de bittere nasmaak van de afgelopen weken weg te spoelen, maar dat liep dus anders.

SEW liep in Volendam achter de feiten aan en was niet bij machte om de nummer zeven van de reguliere competitie op de knieën te krijgen. De thuisploeg had de gehele wedstrijd een voorsprong in handen en behield telkens een gaatje van een aantal punten. Het werd 30-29 voor de Volendam, dat SEW nog verder in rauw dompelt.

SEW blijft door de nederlaag steken op één punt in de kampioensgroep. Volendam, dat nu op zes punten staat, haakt aan bij Quintus dat slechts een punt meer heeft.