KZ legt het opnieuw af tegen Fortuna en is uitgeschakeld in play-offs

De halve finale is voor KZ het eindpunt in de strijd om het landskampioenschap. De ploeg van coach Tim Bakker verloor ook de tweede wedstrijd van Fortuna: 18-23. De bezoekers uit Delft bleken opnieuw een maatje te groot voor de Koogers.

Voor KZ was het de laatste kans om nog door te gaan in de play-offs om het kampioenschap. De heenwedstrijd verloren de Koogers met een verschil van liefst dertien punten: 33-20. De wedstrijd in Koog aan de Zaan begon ruim tien minuten later, omdat het speelveld opgeruimd moest worden na een fraaie sfeeractie.

Verdedigend blok

Ook in de tweede wedstrijd van de best-of-three-serie was Fortuna de sterkere ploeg. In de openingsfase namen de bezoekers meteen het initiatief: 2-4. Opvallend was dat KZ de makkelijke ballen niet wist te scoren, waardoor het achter de feiten aan liep. Dankzij treffers van Emiel de Kruijff en Anouk Haars bleef KZ tot 4-5 in het spoor, maar daarna had Fortuna de overhand.

Coach Tim Bakker koos voor een verdedigendere tactiek. Daardoor incasseerde zijn ploeg minder tegentreffers, maar kwam het zelf ook moeilijk tot scoren. Fleur Hoek nam Fortuna voor de pauze bij de hand met zes treffers. KZ keek bij rust tegen een 7-12 achterstand aan.

Strijdbaar

In de tweede helft stokte de productie van KZ vrijwel volledig. De Koogers slaagden er nauwelijks in om nog punten te maken en zagen Fortuna vrolijk verder gaan. Daardoor stond Fortuna tien minuten voor tijd met 10-18 voor. KZ vocht nog wel voor wat het waard was en kwam nog wel terug tot vijf punten achterstand: 15-20. Het kwaad was toen echter al geschied.

Door de nederlaag is KZ uitgeschakeld in de halve finale van de play-offs. Fortuna stoot door naar de finale in Ahoy en zal daarin spelen tegen PKC of DVO.