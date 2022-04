D6 Cycling Night geeft eerste aanzet voor terugkeer Zesdaagse van Amsterdam

Het doel is om uiteindelijk de terugkeer van de Zesdaagse van Amsterdam te bewerkstelligen. Met de D6 Cycling Night hoopt de organisatie alvast een eerste aanzet te doen. In 2016 werd voor het laatste een internationale zesdaagse georganiseerd.

"Vaak is het hapsnap. Dit is een steady wedstrijd. Weinig gezeik. Gewoon rammen"

Blikvangers

Jan-Willem van Schip maakte zijn rentree op de baan en was enthousisast over de wedstrijd. "Vaak is het hapsnap. Dit is een steady wedstrijd. Goede, lange afstanden achter elkaar door. Weinig gezeik. Gewoon rammen", aldus Van Schip.

Ook Lorena Wiebes was vrijdagavond van de partij. Woensdag won ze nog op de weg de Scheldeprijs, maar ze wilde graag meedoen aan de D6 Cycling Night. "Ik vind het speciaal dat er weer een wedstrijd is in Amsterdam. Hopelijk keert de Zesdaagse van Amsterdam terug", zegt Wiebes.

Driedaagse?

De organisatie laat weten dat het graag volgend jaar een driedaagse wil organiseren. Vijftien sponsoren hebben al de toezegging gedaan dat ze volgend jaar dit evenement willen ondersteunen.

NH Sport was vrijdagavond aanwezig en maakt de bovenstaande reportage.