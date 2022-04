Al tachtig jaar 'postzegelen' in Purmerend: "Krijgen er elke maand wel leden bij"

Flink wat mensen zijn afgekomen op de veiling ter ere van het tachtigjarig bestaan van de Purmerender Postzegel Ruilclub. In wijkcentrum De Inval werd de mijlpaal gevierd met de presentatie van een jubileumboek. Burgemeester Don Bijl nam hem in ontvangst.

Voorzitter John Dehé zag het gelijk als mooie gelegenheid om Bijl te verleiden de hobby te omarmen. Die heeft binnenkort tijd genoeg, want hij gaat met pensioen.

Gevraagd naar zijn passie voor het verzamelen van postzegels zegt Dehé: “Ik ben er iedere dag wel mee bezig. Ik verzamel tegenwoordig postzegels van Afrikaanse landen. Dat is voor mij ook uitzoeken wat daar aan de hand is en wat er speelt. Daarnaast verzamel ik postzegels uit de Eerste Wereldoorlog. Dat is uitzoekwerk, achtergronden uitzoeken… dat vind ik leuk werk.”

Opgericht tijdens de oorlog

In het jubileumboek komt natuurlijk ook het ontstaan van de club naar voren. Dat was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het werd toegestaan door de Duitsers. "In het begin waren er vijf leden ofzo, dat stelde weinig voor", zegt Dehé. "Maar de voorzitter had op een gegeven moment wel een Amerikaanse piloot op zolder. Dat was een rare situatie. Daarna is het behoorlijk gegroeid. Die man is tientallen jaren voorzitter geweest, die heeft de club groot gemaakt."

Nu telt de club zo'n tweehonderd leden. De zaal rondkijkend kan je concluderen dat daar weinig jonge mensen tussen zitten. "Als het gaat om jonge aanwas… die komt niet. We krijgen er wel iedere maand één of twee leden bij die ook bij andere verenigingen lid zijn. Die vinden het zo leuk bij ons dat ze hier ook komen 'postzegelen'. Dat is wel speciaal."

De veiling was een succes: liefst 95 procent van de aangeboden items werd verkocht. In totaal werd er zo'n 3.400 euro ingezameld voor Stichting ALS.