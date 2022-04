Filmopnames voor docu over Joodse slachtoffers Den Helder tijdens WO2

De Janzenstraat in Den Helder was vandaag het decor voor de opnames van een documentaire van Stichting Herdenkingsstenen Den Helder. De film moet het verhaal gaan vertellen over de 118 Joodse bewoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duiters vermoord werden. De docu kan worden ingezet als lesmateriaal en is een duidelijk statement tegen antisemitisme.

"De documentaire moet het verhaal gaan vertellen van de mensen voor wie wij de afgelopen jaren de steentjes hebben gelegd, hier in Den Helder. We willen ze daarmee eren, zorgen dat hun naam nog wordt genoemd en dat ze niet zijn vergeten", legt Peter Wijnants van Stichting Herdenkingsstenen Den Helder uit, "Maar we willen ook de context meegeven waarin het is gebeurd. Het is de bedoeling dat vooral jonge mensen hier naar gaan kijken"

Vandaag vond slechts een deel van de opnames plaats. Acteurs met originele Duitse voertuigen speelden een inval in een woning na, waarbij een Joods gezin werd opgepakt. Het moet een beeld geven van het droevige lot dat veel Joodse mensen hebben moeten ondergaan.

"In Den Helder zelf heeft zo'n razzia nooit plaatsgevonden", zegt Jan Kikkert van Stichting Herdenkingsstenen. "Er woonden niet veel mensen meer in de stad vanwege de heftige bombardementen, ze waren gevlucht. Veel Joodse mensen waren ook al vóór de oorlog richting bijvoorbeeld Alkmaar gegaan. Het wordt een film voor de jeugd, we gaan er mee langs de scholen. Het is een heftig beeld, maar we willen de geschiedenis goed laten zien"

Gewaarschuwd

Om mensen vandaag niet te laten schrikken werden er dichte hekken geplaatst aan het begin van de straat. "De gemeente waarschuwde ons al even dat we bijvoorbeeld moesten oppassen vanwege de gevluchte Oekraïense vluchtelingen die mogelijk zouden kunnen schrikken", vertelt Peter Wijnants, "We hadden de bewoners van te voren op de hoogte gebracht en die waren heel welwillend om mee te werken. Mensen zijn heel geïnteresseerd om te zien hoe het er toen ongeveer heeft uitgezien"

De komende tijd wordt er nog hard aan de film gewerkt, op 3 mei moet het klaar zijn. "Het is voor ons een soort afsluiting. De film is een soort symbolische overhandiging van de steentjes en de gedenkplaats aan de gemeenschap.", legt Peter Wijnants van de stichting uit. "Maar het gaat ook om context geven over de oorlog. We willen een soort première en daarna moet het elk jaar opnieuw vertoont worden. Om te waarschuwen voor het opkomend antisemitisme en dat het nooit meer mag gebeuren"