Larense Ineke probeert Afghaanse vrouwenrechtenactiviste uit Kabul te redden

De Larense Ineke Hilhorst probeert met man en macht de Afghaanse vrouwenrechtenactiviste Sedad (niet haar echte naam) uit de hoofdstad Kabul te redden. Sedad zit in een Afghaans opvanghuis ondergedoken, want veilig voor de Taliban is ze niet. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag vertelt Ineke hoe het gaat.

Sedad is inmiddels 21 jaar en bijna afgestudeerd econome. In een krantenartikel las Ineke een interview met haar, vlak voordat de Amerikanen Afghanistan verlieten. "Ik werd geraakt door haar verhaal en via sociale media wilde ik haar sterkte wensen. Ik sta erg achter deze onderdrukte vrouwen. Deze vrouwen in Afghanistan zijn helemaal terug bij af", zegt Ineke. "Ook wilde ik haar waarschuwen voor het gebruik van sociale media, want als ik haar kan vinden kan de Taliban haar ook vinden."

Onderduiken

Dit resulteerde ook in een bericht dat Ineke midden in nacht van Sedad kreeg. "Ze vertelde dat de Taliban alles in de provincie waar ze vandaan komt hadden overgenomen en dat ze zelfs op haar deur hadden gebonst. Ze is door de achterdeur via de tuin weggevlucht om onder te duiken."

Toen besloot Ineke te proberen haar in veiligheid te brengen. Als eerste adviseerde ze Sedad om naar Kabul te vluchten, waar het veel makkelijker onderduiken zou zijn. "Op het platteland kent iedereen elkaar", legt ze uit. "Toen had ik een journaliste en wat organisaties benadert die haar konden helpen onderduiken in een safehouse."

Evacueren

Via het ministerie van Buitenlandse Zaken probeerde Ineke eerst Sedad naar Nederland te evacueren. Dit bleek niet mogelijk omdat ze niet had samengewerkt met Nederlandse organisaties en daardoor niet in aanmerking kwam. "Dat was erg spijtig."