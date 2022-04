Man moet ruim 175.000 euro bijstandsgeld terugbetalen na verzwijgen andere inkomsten

Een Amsterdammer moet ruim 175.000 euro aan bijstandsgeld terugbetalen vanwege het verzwijgen van andere inkomsten. De man heeft dit geld in ongeveer tien jaar ontvangen, maar had daarnaast ook een handel in onder andere auto's, bromfietsen en elektrische fietsen. De Amsterdammer ging naar de rechtbank om dit besluit aan te vechten, maar die oordeelt dat de terugvordering van de gemeente terecht is.

Uit onderzoek van de sociale recherche kwam naar voren dat de man en zijn partner de handel tussen 2010 en 2020 verzweeg voor de gemeente. Hierdoor is er sprake van schending van inlichtingenplicht.

In de periode dat de man en zijn partner hun handel hadden, hebben ze meer dan tweehonderd verschillende kentekens op hun naam gehad. Ook boden zij bijna vijfhonderd keer op Marktplaats producten te koop aan, zoals personenauto's, brommers en elektrische fietsen, maar ook sieraden, tassen en kleding.

De inkomsten hiervan kwamen op drie verschillende bankrekeningen terecht, die ook verzwegen werden. Daarnaast heeft de man geen degelijke boekhouding bijgehouden van de handel. Om die reden moet hij al het bijstandsgeld over de hele periode terugbetalen.

Identiteitsfraude

De Amsterdammer vindt dat er sprake is van identiteitsfraude. Volgens hem heeft een derde persoon zijn bankrekening misbruikt. Ook zou deze derde persoon volgens de man kentekens op zijn naam zetten. Dat hij geen inkomen of vermogen had naast zijn bijstand, zou blijken omdat hij geen waardevolle spullen bezit en in een eenvoudige woning woont.

De rechter vindt dit niet aannemelijk. Dat de man geen waardevolle spullen heeft en in een goedkope woning woont, is onvoldoende bewijs. Ook heeft de man geen aangifte gedaan van de identiteitsfraude waar hij het over heeft, en is er geen melding gedaan bij de gemeente.

De man en zijn partner moeten de onterecht ontvangen bijstand tot aan hun overlijden terugbetalen.