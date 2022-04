Kwestie van tijd voordat wolf ook in 't Gooi is: 'Mijn natuurhart gaat sneller kloppen'

De wolf steekt veel de kop op rond 't Gooi. Deze week werd een wolf vastgelegd in Maartensdijk, waar ook een ree is doodgebeten door een wolf. Ook in de bossen van de Vuursche en in Amersfoort werd er een wolf gespot. Boswachter John Didderen is al druk bezig met de voorbereidingen, zo vertelt hij in radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Hoewel Didderen veel commotie verwacht bij de komst van de wolf is hij ook blij als het zover is. "Mijn natuurhart gaat sneller kloppen." De boswachter van het Goois Natuurreservaat is niet geheel toevallig op wolvenopleiding in Duitsland, waar hij alles leert over het dier.

"We zitten naar wolfkeutels te kijken en pootafdrukken op te meten. We hebben dus echt rondgezworven in wolventerritoria om over het dier te leren." Het GNR houdt er dus ook rekening mee dat het roofdier binnenkort in 't Gooi kan verschijnen, voor zover dat al niet het geval is.

Filmen

De boswachter roept recreanten dan ook op beelden te maken als ze iets zien dat op een wolf lijkt. "Film het en stuur het op naar het Wolvenmeldpunt. Daar kunnen experts verifiëren of het om een wolf gaat." Naast beelden van echte wolven kreeg het GNR namelijk ook veel filmpjes binnen waarbij het uiteindelijk om honden bleek te gaan. "Zonder de plaatjes blijven het praatjes zeggen wij dan."

Voor veehouders is de komst van de wolf natuurlijk een ander verhaal: de wolf kan vee verwonden of doden. Omdat de wolf een beschermd dier is mag afschieten niet zomaar.

Het GNR heeft zelf ook vee en heeft al maatregelen genomen om hun dieren te beschermen. "Na vieren, vijfen zitten onze schapen in de schaapskooien achter een elektrisch hek. Daar moeten wij consequent in zijn."

