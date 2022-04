Wegwerp-vapes populair onder jongeren: "Ik vind het lekkerder dan sigaretten"

"Onder jongeren is het al het geval dat e-sigaretten meer gebruikt worden dan gewone sigaretten", zegt Thomas Martinelli van het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO). Er komen inderdaad veel jongeren naar buiten als we voor een vape-winkel aan de Haarlemmerstraat staan. "Ik was op vakantie en daar gebruikten heel veel mensen het", zegt een meisje dat net twee nieuwe smaken gekocht heeft. "Eerst rookte ik sigaretten en nu doe ik dit. Ik weet nog niet of ik terugga, maar ik zie het wel."

Geen smaakjes meer

Om het gebruik onder jongeren te ontmoedigen mogen e-sigaretten, die je alleen mag kopen als je boven de 18 bent, vanaf 1 juli van dit jaar alleen nog naar tabak smaken. En dat zou best wel eens effect kunnen hebben, denkt Martinelli. "Ik verwacht dat dat het gebruik zal verminderen, want de smaak is inderdaad iets wat de e-sigaret aantrekkelijk maakt." Een jongen die zelf vapet beaamt dat. "Ik zou het minder snel gebruiken als er geen smaakje aan zat. Dat smaakje voegt echt wat toe."





Vraag blijft: hoe ongezond zijn die vapes nou eigenlijk? Ze bevatten minder nicotine dan echte sigaretten, dat is bekend. Voor onderzoek naar langetermijneffecten bestaan ze nog niet lang genoeg, zegt Martinelli. "Maar er zijn wel indicaties dat er risico's zijn verbonden aan e-sigaretten. Ik zeg: als je een gezonde leefstijl wil hebben, dan is het beter om geen e-sigaretten te gebruiken. Voor rokers is dat natuurlijk wel een ander verhaal, want het is veel minder schadelijk."