Dorpsplein Stompetoren feestelijk geopend: "Plannen waren er al voor de eeuwwisseling"

Dorpsbewoners maken er al een tijdje gebruik van, maar gisteren is het nieuwe dorpshart van Stompetoren eindelijk officieel geopend. Burgemeester Schouten van Alkmaar benadrukte in haar toespraak dat het plein een zaak van lange adem is geweest. "Het was al ver voor de eeuwwisseling dat er plannen voor een nieuw dorpshart waren."

Plein Stompetoren geopend - NH Nieuws

Waar nu een supermarkt, horeca en nieuwe woningen staan, werd vroeger gevoetbald. De grasvelden hebben plaatsgemaakt en liggen nu pal achter het plein. Voor de winkelende Stompetorenaar is het plein een grote stap voorwaarts: tot voor kort konden de dorpelingen namelijk alleen kiezen uit het beperkte assortiment van de buurtsuper, tegenwoordig kunnen ze terecht bij een échte supermarkt. 'Zelfs vers brood' "Er is nu zelfs vers brood, mensen lopen nog net niet in hun badjas over het plein naar de supermarkt", zegt Sylvester Liefting van de Dorpsraad Stompetoren. Tekst gaat door onder afbeelding

Burgemeester Anja Schouten opent nieuw dorpshart Stompetoren - NH Nieuws

De Dorpsraad zet zich al jaren in voor een dorpshart in Stompetoren. Nu het zo ver is, zijn ze dik tevreden. "Het hart voegt meer toe dan alleen functionaliteit, je merkt echt dat het dorp nu meer een geheel wordt", aldus Liefting.