Van facelift voor Bijlmer tot duurzame Waardse wijk: architect Bhalotra (79) overleden

De geestelijk vader van onder meer de energieneutrale wijk Stad van de Zon in Heerhugowaard en De Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost is niet meer: architect en stedenbouwkundige Ashok Bhalotra overleed dinsdag op 79-jarige leeftijd in Rotterdam.

Dat meldt KuiperCompagnons, het ontwerpbureau waar Bhalotra sinds 1970 aan was verbonden. Zijn naam doet misschien niet direct een belletje rinkelen, maar tienduizenden Noord-Hollanders wonen in wijken die door hem zijn ontworpen.

Zo was de in India geboren Bhalotra verantwoordelijk voor de energieneutrale wijk Stad van de Zon in Heerhugowaard en voor de vernieuwing van De Bijlmer.

De architect vond dat er sterkere banden moesten ontstaan tussen de verschillende delen van de Bijlmer. Onder de titel 'De Bijlmer is mijn stad' ontwikkelde hij ontwerpen voor de Bijlmerkade, de Straat der 1000 kulturen , het Plein der Kontinenten, en het Bijlmermeer.

Facelift Bijlmer

Om de complete Bijlmer een facelift te geven, stelde Bhalotra voor om de Gooiseweg bij het Bijlmerpark af te graven en er een nieuw meer van te maken met eilanden voor dure woningen. Dat plan werd echter nooit opgepikt door het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer en verdween daardoor grotendeels in de la.

In het buitenland ontwierp hij onder andere de nationale luchthaven van Dubai, de King Saud Universiteit in Saudi Arabië en een stadhuis in New Delhi.

Kleurrijke verbinder

Volgens KuiperCompagnons bracht Bhalotra 'kleur, verbeelding en verleidingskracht naar onze steden en landschap - om saaiheid en onverschilligheid te bestrijden'. De architect hechtte in zijn projecten veel waarde aan sociale binding en betrokkenheid, dit kwam terug in zijn ontwerpen door bijvoorbeeld inkomensgroepen te vermengen in woonwijken. "Dat is de kern van de moderne stad: het samengaan van de verschillende culturen die er aanwezig zijn" zei hij eens tijdens een informatiebijeenkomst in 1997 over een nieuwe structuur voor de Bijlmer.

Volgens KuiperCompagnons kreeg hij dat voor elkaar door 'gemeenteraden, ambtelijke organisaties, corporaties en bewoners te enthousiasmeren, en zo tot een samenhangend plan te komen'.