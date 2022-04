Sprookje van grillige Gijs Brouwer eindigt op eerste ATP-toernooi in kwartfinale

Op het gravel in zijn geboortestad Houston liet Brouwer nadrukkelijk van zich horen. Hij werkte zich door de voorrondes heen en speelde voor het eerst in zijn carriere een tennistoernooi op het hoogste niveau.

In de eerste ronde van het hoofdtoernooi was Brouwer in twee sets veel te sterk voor de hoger geplaatste Feliciano López: 6-4, 6-2. Vervolgens maakte hij in de achtste finales korte metten met Jeffrey John Wolfs: 6-1, 6-1. In de kwartfinale moest Brouwer het afleggen tegen Opelka, de nummer 18 van de wereld.

Griekspoor

Tallon Griekspoor had in Marrakech weinig te vertellen. De Nieuw-Venneper verloor in de eerste ronde van de Rus Rus Pavel Kotov. In de eerste set verloor hij weliswaar geen game, maar hij werd uiteindelijk toch met duidelijke cijfers uitgeschakeld: 6-0, 2-6, 2-6.