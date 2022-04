Amsterdamse haven op slot voor Russische schepen

Het verbod maakt onderdeel uit van Europese sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Vanaf half augustus mogen ook geen Russische kolen meer worden geïmporteerd.

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne doet bijna geen enkel Russisch schip de Amsterdamse haven nog aan. De afgelopen jaren waren dat er jaarlijks ongeveer dertig. In 2021 bedroeg het totaal aantal bezoekende schepen aan de haven 4.911. Het aandeel Russische schepen komt daarmee neer op 0,6 procent.

Voor de import van goederen heeft het verbod grotere gevolgen. Vorig jaar nam de Amsterdamse haven zo'n 3,8 miljoen ton kolen, 3 miljoen ton olieproducten en 0,9 miljoen agri-producten uit Rusland in ontvangst. Dat is bijna elf procent van de totale overslag van ruim 71 miljoen ton.

Russisch schip

Momenteel ligt er een Russisch schip in de haven. Dat schip, de Grumant, ligt sinds november aan de ketting vanwege een financieel dispuut. Omdat er ook sprake is van een technisch defect, kan dat schip niet zelfstandig varen. Dat probleem staat echter los van de oorlog in Oekraïne, benadrukt het havenbedrijf dat samen met het Zeemanshuis voor de bemanning zorgt. "Een dusdanig lang verblijf van een schip heeft Port of Amsterdam liever niet."

Een uitzondering op het havenverbod zijn Russische schepen met essentiële goederen, zoals voedsel.