Vuurkracht - Quinten werd op jonge leeftijd slachtoffer van een huisbrand

Voor een willekeurige krantenlezer was het eind december 2004 een gruwelijk bericht tussen het andere nieuws van die dag: 'Vier gewonden bij woningbrand in Purmerend'. Nieuws dat indruk maakt en uiteindelijk verdrongen wordt door volgende gebeurtenissen. Dat geldt niet voor Quinten. Hij was een van de slachtoffers. Wat voor rol speelt de brand nu nog in zijn leven?

In 'Vuurkracht' volgen we Quinten Lents (23). In mindere mate maken we kennis met zijn zus Britt (26). Zij waren jonge kinderen toen het ongeluk plaatsvond. De makers (Nina van den Akker, Hanna van den Berg, Lilian ’t Hardt en Dani Stavorinus) laten in de documentaire zien hoe het nu met Quinten gaat en hoe hij zich die dramatische avond herinnert. Dat doen ze door met hem mee te gaan naar zijn oude huis, naar de begraafplaats waar zijn moeder ligt en naar zijn sportschool. Via die voor hem belangrijke plekken vormt zich een portret van een krachtige jongere, die zich meer richt op wat er voor hem ligt, dan op het verleden.