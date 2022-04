Amsterdam NL V Hond Rax krijgt eerste kankervaccin: "We hopen de overlevingsduur langer te maken"

In het Medisch Centrum voor Dieren (MCD) is voor het eerst een hond met kanker behandeld door middel van een vaccin. Het gaat om de Mechelse herder Rax, waarbij een agressieve vorm van botkanker werd gevonden. Zijn tumor is ondertussen weggesneden en hij heeft een vaccin tegen kanker gekregen. Dat is voor het eerst in Nederland.

Het vaccin is ontstaan in samenwerking met het Amsterdam UMC en het wordt nu voor het eerst toegepast. Dieren orthopeed Roelof Maarschalkerweerd leidt het onderzoek waarbij honden met deze specifieke bottumor worden behandeld. "Het vaccin wekt een immuunreactie op tegen bepaalde eiwitten die alleen in tumoren voorkomen. In feite zet de hond zijn eigen immuunsyteem aan om de tumor aan te vallen. Maar of het volledig aanslaat is nog de vraag volgens de dierenorthopeed. "Vaak zijn tumoren goed in het omzeilen van een aanval dus dat kan ook nog gebeuren bij Rax."

Quote "Gemiddeld heb je als je niks doet zeventig dagen te leven met een bottumor" Roeloef Maarschalkerweerd, Orthopeed

Voorheen werden honden met botkanker behandeld met chemotherapie. Een voordeel van de nieuwe vaccinbehandeling is dat er minder bijwerkingen zijn. De behandeling zit wel nog in de experimentele fase, maar de artsen hebben het gevoel dat het vaccin aanslaat. "Gemiddeld heb je zeventig dagen te leven met een bottumor als je niks doet. Dan ga je gewoon dood aan de uitzaaiingen. Rax is inmiddels al ruim vier maanden verder", vertelt Maarschalkerweerd.

Lange termijn De afgelopen twintig jaar is er al van alles geprobeerd tegen bottumoren. De hoop is dat de nieuwe techniek ervoor zorgt dat honden langer kunnen leven. Voor Rax is het nog even afwachten of het vaccin op de lange termijn ook blijft werken. In de tussentijd moet hij elke twee maanden terug komen voor een injectie.