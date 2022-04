Kermis in De Goorn keert terug, eerste in West-Friesland: "Het is weer als vanouds"

Na twee jaar afwezigheid viert De Goorn vanaf vandaag weer kermis: de allereerste in West-Friesland. Hoewel er in beide coronajaren nog wel wat kermissen door mochten gaan, moesten de voorjaarskermissen het twee jaar op rij vanwege corona ontzien. Exploitant Rick Braak is blij dat hij weer kan beginnen, net als de kermisklanten die hij vandaag al sprak.

Het waren twee nagenoeg verloren jaren voor Braak, die met zzp-werk in de bouw zijn inkomsten aan moest vullen. Vooral het eerste coronajaar lag bijna helemaal stil. "Vorig jaar hebben we nog een redelijke route gehad. Toen mochten we in juli weer starten en zijn we doorgegaan tot oktober."

De voorjaarskermis in De Goorn moest het daarom twee jaar op rij ontgelden. Bewoners zijn blij dat ze vandaag weer naar de kermis konden komen, zag Braak. "We krijgen positieve reacties. Mensen hebben het gemist en vinden het leuk dat we er weer zijn."

Als vanouds

Het is ook voor Braak de eerste kermis van het jaar. De ondernemer, eigenaar van drie zweefmolens en een schiettent, is zelf ook blij om weer te beginnen. De kermis in De Goorn is weer 'als vanouds', vertelt hij. "Het is erg dorps. De sfeer is wat gemoedelijker dan op kermissen in grotere steden, mensen waarderen dat je er bent."

Er wachten drukke weken voor Braak, die voorlopig nog even in West-Friesland blijft. Zijn agenda zit, met één of twee weken onderbreking, alweer vol tot eind oktober.

Maandag pakt hij zijn zweefmolen weer in, om volgende week zaterdag alweer in Twisk neer te strijken. "Ja, het is weer werken op hoog tempo."