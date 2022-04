Gastekort dreigt: wordt Nederland volledig de baas over de gasopslag in Bergen?

De gasopslag in Bergen is een belangrijk onderdeel van onze landelijke gasvoorraad. Deze is afgelopen zomer echter niet door het Russische staatsbedrijf Gazprom gevuld en de bodem is in zicht. Gazprom weigert om daar iets aan te doen. Volgens betrokkenen en juristen is dit probleem enkel op te lossen door hoofd-eigenaar Taqa uit te kopen.

Dat meldt de Volkskrant vandaag op basis van eigen onderzoek.

Vijftien jaar geleden werd de opslag in de grond in en rondom Bergen aangelegd in een leeg gasveld. Gevuld kan het Bergermeerreservoir in zo'n 10 procent van het totale jaarverbruik in Nederland voorzien.

Geen invloed

Staatsbedrijf Taqa uit Abu Dhabi heeft 60 procent van de opslag in handen, de Nederlandse overheid bezit via staatsbedrijf Energiebeheer Nederland (EBN) 40 procent van de aandelen. Het Russische Gazprom is bij de gasopslag betrokken als leverancier voor het zogenoemde 'kussengas'.

Dit gas is nodig om een leeg reservoir genoeg druk te geven zodat er snel gas in en uit kan worden gepompt. In ruil voor bijna 4 miljard kuub gas mag Gazprom tot 2045 gratis 40 procent van de opslag gebruiken.

Doordat de opslag commercieel wordt beheerd, heeft de Nederlandse overheid volgens de krant op dit moment 'amper invloed' op hoe vol de opslag is.

Met voorbedachte rade

Dat leek tot op heden geen probleem, tot Gazprom afgelopen zomer het veld niet meer vulde, meldt de krant. "Naar de reden kunnen we inmiddels raden", aldus staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief kortgeleden in de Tweede Kamer.

"Algemeen wordt aangenomen dat Gazprom met het oog op de Russische invasie van Oekraïne zo min mogelijk gas in Europa wilde opslaan", verklaart de Volkskrant zijn opmerking.

Totale overname

Maar deze situatie kan niet langer; als Gazprom haar deel van de gasopslag deze zomer weer leeg laat, dreigt komende winter een gastekort.

Daarom wil het kabinet ervoor zorgen dat de opslagruimte van Gazprom deze zomer wel weer helemaal vol is. Dat moet ook wel, wil het kabinet zich aan het eigen regeerakkoord - en de afspraken in Europa - houden om alle gasopslagen deze zomer voor tenminste 80 procent te vullen.

Betrokkenen en juristen melden de Volkskrant dat als Gazprom voet bij stuk houdt, er eigenlijk geen andere mogelijkheid is dan het uitkopen van Taqa. Nederland wordt dan 100 procent aandeelhouder van de gasopslag.

Juridische strijd

Andere opties zijn er mogelijk wel, maar die kunnen uitmonden in een ingewikkelde juridische strijd. En daar is geen tijd voor, want alleen al het vullen van de opslag neemt 150 dagen in beslag.

Volgens de Volkskrant zou een overname van de gasopslag Taqa 'waarschijnlijk zeer goed uitkomen'. Hierop wil het bedrijf echter niet reageren.