Cameratoezicht bij beschoten opvang in Zuidoost

Burgemeester Femke Halsema stelt cameratoezicht in bij een woning aan de ‘s-Gravendijkdreef in Zuidoost. De woning, waar kwetsbare vrouwen worden opgevangen, werd maandag beschoten.

De woning werd maandagavond rond 23.30 uur beschoten. Volgens een buurtbewoner ging het om zes schoten. De politie vond ter plaatse meerdere kogelhulzen. Niemand raakte gewond.

De woning is van buiten niet herkenbaar als opvang. In de buurt is het wel bekend. Een woordvoerder van de organisatie achter de opvang bevestigde eerder dat er inderdaad kwetsbare vrouwen worden opgevangen. Vanwege de privacy van de vrouwen kon de organisatie verder niks over de beschieting zeggen.

Het cameratoezicht blijft een in ieder geval voor een maand van kracht. Ook wordt er extra gesurveilleerd door de politie. Ook is bewoners nazorg aangeboden en is de buurt gevraag om incidenten te melden.