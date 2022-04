Reizigerstunnel Centraal Station opgeknapt met hulp van reizigers en Amsterdammers

Meer dan honderd Amsterdammers, stationsmedewerkers en reizigers hebben het afgelopen halfjaar - met name in de nacht - gewerkt aan een muurschildering in de Oostelijke reizigerstunnel van Centraal Station. Het kunstwerk kwam tot stand onder leiding van kunstenaarscollectief United Painting.

Het project werd gedaan in opdracht van NS en ProRail. De muurschildering werd niet alleen door reizigers, stationsmedewerkers en Amsterdammers gemaakt, maar ook ontworpen. Zij hebben allemaal een 'eigen' stukje kunstwerk in de tunnel.

Het iconische herhalende patroon in de vloer was de inspiratie en de basis van het ontwerp. Dit patroon werd in de jaren ’80 ontworpen en had ook een functie. De I'tjes en H'tjes geven namelijk weer waar de trapopgang is. Met een ontwerpprogramma konden de deelnemers zelf een bijdrage leveren aan het ontwerp.

"Trots"

"We zijn trots op dit kunstwerk en hoe het tot stand is gekomen. Onze doelstelling was een kunstwerk voor en door reizigers en collega's van Amsterdam Centraal dat ervoor zorgt dat reizigers niet stil hoeven te staan om het kunstwerk te bewonderen, maar juist gestimuleerd worden om in beweging blijven. Totdat de tunnel over een aantal jaren wordt verbreed en voorzien wordt van winkels, is het een prettigere plek voor onze reizigers geworden", aldus stationsmanager Rene Wubs.

Om de grote reizigersstroom die dagelijks door de Oosttunnel komt niet te hinderen, werd het maken van het kunstwerk met name in de nacht gedaan. United Painting, dat ooit begon met het Favela Painting project in Rio de Janeiro, werkt al meer dan vijftien jaar op uiteenlopende plekken in de wereld.