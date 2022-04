Strijdbare AZ-coach Jansen over ranglijst: "Het is geen hogere wiskunde"

Nog zes wedstrijden en dan is duidelijk op welke plek AZ het eredivisieseizoen eindigt. De huidige nummer vier van de ranglijst neemt het zondag op tegen PEC Zwolle. Trainer Pascal Jansen over de ontmoeting met de hekkensluiter en de slotfase van dit seizoen. "Wij streven naar plek drie."

Met PEC Zwolle treft AZ de nummer achttien van de competitie. De Zwollenaren verloren de laatste vier duels, maar telkens met slechts één treffer verschil. Eerder dit seizoen won AZ thuis nipt van PEC Zwolle (3-2). Opvallende man met twee treffers bij de Blauwvingers was Mees de Wit. Nu blijkt dat AZ interesse heeft in de 23-jarige vleugelaanvaller.

De derde plek levert, doordat Ajax en PSV de bekerfinale spelen, een ticket voor de voorronde van de Europa League op en de vierde plek een ticket voor de voorronde van de Conference League. AZ gaat vol voor het hoogst haalbare en dat is positie drie op de ranglijst. Het verschil tussen Feyenoord en AZ is slechts drie punten. De Rotterdammers gaan dit weekend op bezoek bij Heracles Almelo.

AZ kende een zeer slechte maand maart. Met uitschakelingen in de Conference League en de KNVB-beker, verder raakte AZ ook haar vierde plek kwijt in de competitie. Een belangrijke oorzaak voor die mindere periode was het ontbreken van Fredrik Midtsjø. De Noor miste alle duels vorige maand door een blessure. Tegen Vitesse keerde afgelopen weekend Midtjsø weer terug en dat was gelijk van invloed op het resultaat, want AZ won met 3-1.

