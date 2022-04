Naarden smacht naar wederopstanding Matthäus-Passion: "Zo gemist"

Emotioneel was het zeker, toen twee jaar geleden tijdens de eerste lockdown de klanken van het 'Erbarme Dich' niet uit de Grote Kerk, maar uit speakers kwamen . Toch gaat er niks boven de beleving van een week lang de Matthäus Passion vanuit de vestingstad. Het kleine stadje zal komende week na twee jaar vol annuleringen weer als vanouds in het teken staan van het paasconcert.

En direct staat er een speciale editie voor de deur. Niet alleen is het de honderdste uitvoering van de Nederlandse Bachvereniging in Naarden, vorig jaar werd de Matthäus Passion officieel toegevoegd aan Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed.

"We hebben het allemaal gemist", vertelt inwoner van de vesting Lonie Vles. "Het is triest voor de musici en voor Naarden Vesting, een gemis." Des te groter is de vreugde dat het dit jaar weer door kan gaan. "Het is echt leuk dat we op de toppen van ons kunnen weer wat mogen doen", vertelt horeca-ondernemer Wachter Muller.

5 concerten

Vanaf zondag 9 tot zaterdag 16 april wordt de 'Matthäus' vijf keer uitgevoerd in Naarden. "Het is een hele organisatie", vertelt Saskia Simons vanuit het voormalig stadhuis van Naarden. Daar worden alle bijzondere gasten ontvangen voorafgaand aan het concert, waaronder traditiegetrouw leden van het kabinet op Goede Vrijdag. "Het is altijd heel leuk, ik kan er alleen maar blij van worden", lacht Simons.