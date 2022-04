De afvalplastic VOC-vloot van avonturier Edwin ter Velde vertrekt naar 'Franse Sail'

De vloot van VOC-boten van avonturier Edwin ter Velde vertrekt morgen vanuit Hoorn naar het Zuid-Franse Sète, om mee te doen aan de 'Franse Sail'. Daar varen de boten, met de hand gemaakt van afvalplastic, mee tussen de internationale tallships. "Onze boodschap is onveranderd: laten zien dat (plastic) weggooien zonde is."

Naar het nautische evenement Escale à Sète in Zuid-Frankrijk komen aanstaande week tallships van over de hele wereld. Vanuit Nederland reizen de Morgenster en Oosterschelde af naar het verre Zuiden.

"Hier kennen we Sail Amsterdam, Sète is een evenement voor de hele Middellandse zee, eigenlijk voor heel Europa. Er zijn mensen – echt waar – die varend via de kanalen maandenlang bezig zijn geweest om erheen te komen", benadrukt de Nederlandse coördinator Thedo Fruithof. Er komen volgens hem ten minste zo'n 300 tot 400 bezoekers af op het zeven dagen durende festijn.

Nederland eregast

Nederland is dit jaar eregast en heeft vlakbij het hoofdpodium een eigen domein waar allerlei partijen de maritieme geschiedenis van Nederland laten zien. "Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is aanwezig en het Arnhemse Openlucht Museum laat de 'houten' scheepsbouw zien. In contrast daarnaast staat Edwin met zijn 'plastic vloot'. Er gaan haringrokers mee, Goudse kaas Nederland is op allerlei manieren vertegenwoordigt", aldus Fruithof.

De stichting van Edwin ter Velde, Clean2Anywhere, neemt deel met haar drie VOC-werkboten én een touwslagerij. Edwin: "Donderdag is de 'Holland-dag'. Dan gaan we met alle schepen 'admiraalzeilen'. Dat betekent dat we in formatie varen, met ons voorop. En met de touwslagerij op de kant, laten we de Franse kinderen zien hoe je van afvalplastic touwen kunt maken."

Maar bovenal wil Edwin zijn boodschap uitdragen: weggooien van afvalplastic is zonde. "We staan daar niet alleen vanuit een historische perspectief, ook het ecologische aspect komt aan bod." Zo gaan ze in gesprek over een lokaal natuurgebied met een lagune, om het plasticprobleem daar aan te pakken. "Het is hard nodig. Het gaat in dat gebied heel slecht met het milieu."

Verste reis tot nu toe

Dat hij nu de reis naar Frankrijk zou maken, had hij een paar jaar terug niet kunnen bedenken. In augustus 2020 voer hij met de eerste VOC-werkboot De Lankhorst uit naar Amsterdam. Dat Sail toen door corona niet doorging, hield Ter Velde op zijn missie niet tegen.

Intussen is de vierde werkboot uit afvalplastic in de maak, waar vele vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt keihard aan werken. En er wordt gewerkt aan de bouw van een veel groter schip: een speeljacht.

Fluitschip

"Uiteindelijk gaan we een echte fluitschip bouwen. Ook al weet ik nog steeds niet hoe", zegt Edwin lachend. Schepen bouwen uit afvalplastic is een experimenteel proces, zo weet Ter Velde als geen ander. Zo liep het buigen van de plastic scheepsboeg onder hoge temperatuur nog mis.

Maar het schip komt er op termijn, hoe dan ook. Want de eerste twee ladingen goederen zijn al verkocht en moeten worden geleverd. "We moeten naar Noord-Spanje om olivijn (een mineraal dat bij verwering CO2 uit de lucht opneemt en omzet in kalk, red.) weg te brengen. En naar Amerika om 200 ton aan hijsbanden af te leveren."

Edwin en zijn bemanning vertrekken zondag. Dinsdag gaat daar de 'Franse Sail' van start.