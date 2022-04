Kantoorpand in Naarden wordt school voor Oekraïense kinderen

Eén van de kantoorpanden op bedrijventerrein Gooimeer in Naarden zal deze maand gebruikt worden voor het geven van onderwijs aan vluchtelingenkinderen uit Oekraïne. Het gaat om kinderen tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar.

De gemeente ziet dit gebouw als een ideale plek om onderwijs te geven aan de vluchtelingenkinderen. In het pand aan Gooimeer 10A kunnen maximaal 250 leerlingen les krijgen. Hierbij zal het vooral gaan om les in de Nederlandse taal en kennismaken met de Nederlandse samenleving. De leerlingen zullen les krijgen in groepen van ongeveer vijftien. Als ze de taal goed genoeg beheersen, zullen ze doorstromen naar regulier onderwijs.

Er moeten nog wel wat aanpassingen aan het pand worden gedaan om het geschikt voor onderwijs te maken. Zo wordt een deel van de parkeerplaats afgesloten om ruimte te maken voor fietsenstallingen en een buitenruimte. Ook zal een grote tent geplaatst worden die als pauzeruimte gebruikt kan worden en komen er extra toiletten.

Hoe lang het pand gebruikt gaat worden voor onderwijs van vluchtelingenkinderen is nog onduidelijk, maar het huurcontract wordt aangegaan voor een periode van maximaal twee jaar. De ondernemers die op het bedrijventerrein zijn gevestigd, zijn volgens de gemeente al op de hoogte gesteld.

ISK

Deze school valt onder de noemer Internationale Schakelklas (ISK). In College De Brink is er al een ISK gevestigd.

Kinderen met een basisschoolleeftijd gaan naar een zogenoemde Taalschool, gevestigd in Hilversum, Huizen en Bussum.